Capaccio Paestum i consiglieri di maggioranza | Nessuna imposizione sulla Giunta pieno sostegno al sindaco

I consiglieri di maggioranza a Capaccio Paestum ribadiscono il loro completo sostegno al sindaco Gaetano Paolino, smentendo con fermezza le voci di imposizioni sulla formazione della Giunta. In un settore così delicato, la coesione e la fiducia sono fondamentali per il bene della comunità . Ecco come la squadra si unisce per lavorare insieme senza fraintendimenti o tensioni, garantendo un percorso amministrativo stabile e condiviso.

I consiglieri comunali di maggioranza a Capaccio Paestum smentiscono con decisione le voci circolate negli ultimi giorni, soprattutto sui social, secondo cui avrebbero subito la scelta del sindaco Gaetano Paolino sulla composizione della Giunta. "Nulla di piĂą errato", scrivono in una nota. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Capaccio Paestum, i consiglieri di maggioranza: "Nessuna imposizione sulla Giunta, pieno sostegno al sindaco"

Visti i problemi e le tante cose da mettere a posto, la città di Capaccio Paestum, che ha eletto il 27 maggio il nuovo sindaco, avrebbe meritato immediatamente la costituzione della Giunta e l'inizio delle attività amministrative (come avvenuto in molti casi in pas

