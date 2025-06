Caos Salernitana partita interrotta e squadra in Serie C | è successo di tutto

Un pomeriggio di pura tensione e colpi di scena all’Arechi, dove la sfida tra Salernitana e Sampdoria è degenerata in un caos totale. Tra fumogeni, interventi delle forze dell’ordine e una partita interrotta, il finale ha sancito una retrocessione amara per i campani, ora in Serie C. È stata una serata che rimarrà nella memoria di tutti gli appassionati di calcio: ecco cosa è successo davvero.

Ecco cosa è successo all’Arechi tra i campani e i liguri: alla fine sono i granata a retrocedere. Caos sugli spalti e fumogeni in campo L’ultimo atto della stagione 2024-2025 del campionato di Serie B è andato in scena stasera all’Arechi, con il ritorno dei play-out tra la Salernitana e la Sampdoria. (LaPresse) – Calciomercato.it Una partita, che ha visto i doriani trovare due gol nel corso del match, con Coda e Sibilli, prima dell’interruzione. Su. risultato acquisito, dopo il 2 a del Marassi, allo stadio è iniziata la contestazione da parte dei sostenitori campani: così dei fumogeni sono arrivati in campo, che hanno reso impossibile proseguire con la partita, interrotta prima al 60esimo e poi al 66esimo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Caos Salernitana, partita interrotta e squadra in Serie C: è successo di tutto

