Caos in spiaggia Aiuto mi ha violentata in mare Lei in ospedale lui scappa

Il litorale di Grosseto si è trasformato in scena di una notte terribile, con un episodio di violenza che ha sconvolto la comunità. Una giovane ragazza, vittima di un'aggressione in mare, ha gridato aiuto tra il caos che si è scatenato sulla spiaggia. Un momento di paura e confusione che richiede intervento immediato e giustizia certa per ripristinare la sicurezza nei nostri luoghi di relax e incontro.

Grosseto, 22 giugno 2025 – « Aiuto, mi ha violentata ». Ha urlato così una ragazza, poco più che maggiorenne, di origine straniera, ieri pomeriggio intorno alle 15. Era insieme ad un ragazzo, anche lui di origini nordafricane. Avevano deciso di trascorrere una giornata al mare, almeno così sembrava dalle intenzioni della vigilia. Ma, come hanno raccontato alcuni testimoni, la situazione è presto degenerata. I due hanno preso un ombrellone a noleggio al bagno Bertini, uno stabilimento che si trova nella zona di «Shangai» a Marina di Grosseto. Avevano portato anche da bere. Forse troppo: alcolici e superalcolici che hanno consumato in grande quantità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caos in spiaggia, “Aiuto, mi ha violentata in mare”. Lei in ospedale, lui scappa

In questa notizia si parla di: aiuto - violentata - mare - caos

Milan nel caos, Capello: «Tare una buona scelta, ma per l’allenatore sono in alto mare, non ci sono idee chiare» - Il Milan si trova in una situazione di caos, con Fabio Capello che punta il dito su una mancanza di chiarezza nella scelta dell'allenatore.

Il caos dei bagnini: “Per salvare vite in mare servono moto d’acqua e ciambelle teleguidate” - L'emergenza bagnini nel litorale pisano si fa sempre più pressante, con una carenza di 80 unità necessarie per garantire la sicurezza dei bagnanti.

Caos in spiaggia, “Aiuto, mi ha violentata in mare”. Lei in ospedale, lui scappa.

Caos in spiaggia, “Aiuto, mi ha violentata in mare”. Lei in ospedale, lui scappa - I due giovani erano arrivati in spiaggia insieme, poi il ragazzo l’ha trascinata in acqua Il bagnino l’ha sentita urlare e ha dato l’allarme. Riporta lanazione.it

Carrara, "Violentata vicino al mare". C'è un fermo dopo la denuncia della turista - Una 24enne ha denunciato ai carabinieri di Carrara (Massa Carrara) di essere stata violentata ... Da lanazione.it