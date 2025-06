Caos e parcheggi selvaggi al Superaurora | il municipio X promette verifiche sull' evento

Il municipio X si impegna a garantire che l’energia e la creatività del festival superino il caos e i parcheggi selvaggi, promuovendo un divertimento sicuro e rispettoso per tutti. Il presidente Falconi ha annunciato verifiche sull’organizzazione dell’evento presso Castel Fusano, affinché si tuteli la tutela di cittadini, ambiente e utenti. La promessa è chiara: il divertimento non deve mai sacrificare sicurezza e rispetto delle regole, perché solo così il festival può essere davvero un successo.

Il presidente del municipio X, Mario Falconi, ha annunciato verifiche sull’organizzazione del festival Superaurora nella tenuta di Castel Fusano: “Siamo pronti ad accertare possibili gravi irregolarità – è la promessa -. I giovani e non solo hanno pieno diritto al divertimento, ma la tutela del. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "Caos e parcheggi selvaggi al Superaurora": il municipio X promette verifiche sull'evento

In questa notizia si parla di: superaurora - municipio - verifiche - caos

Accusato del furto di un portafoglio, spruzza spray al peperoncino: caos in municipio - Una mattinata di tensione scuote il municipio di Lograto, dove un giovane, accusato di furto, ha reagito spruzzando spray al peperoncino contro il sindaco Gianandrea Telò e un assessore.

SuperAurora festival, caos e parcheggi selvaggi a Castelfusano, il presidente Falconi: eventi si, ma nel rispetto delle regole.

Roma, Superaurora Festival nel mirino: degrado e accuse di irregolarità - "Abbiamo preso atto dei gravi disagi causati dal Superaurora Festival e stiamo raccogliendo le relazioni delle autorità competenti, se ci ... Riporta iltempo.it

Caos rifiuti in V municipio - Condividi rifiuti V (2) Foto da: Caos rifiuti in V municipio rifiuti V (3) Foto da: Caos rifiuti in V municipio Rifiuti V (4) Foto da: Caos rifiuti in V municipio ... Secondo romatoday.it