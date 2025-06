Caos all' Arechi sospesa Salernitana-Samp | campani verso la C

Il caos all'Arechi di Salerno ha rovinosamente interrotto una partita carica di tensione tra Salernitana e Sampdoria, con i blucerchiati che festeggiano la salvezza dopo un ritorno emozionante nei playout. Mentre i tifosi doriani celebrano la loro impresa, i campani vivono un incubo di conseguenze imprevedibili. La sfida, sospesa a causa di seggiolini in campo e tensioni, testimonia quanto la battaglia per la salvezza possa trasformarsi in un vero teatro di emozioni forti.

Petardi e seggiolini in campo e partita interrotta sul 2-0 per i blucerchiati che possono festeggiare la salvezza SALERNO - Estasi Sampdoria, incubo Salernitana. I blucerchiati si guadagnano la permanenza in Serie B vincendo anche il ritorno dei playout: dopo il 2-0 di Marassi, infatti, all'Arechi f.

Salernitana-Sampdoria sospesa, caos all'Arechi: lancio di fumogeni e seggiolini, il match riprende dopo 20' e viene fermato un'altra volta - Tensione alle stelle allo Stadio Arechi, dove la finale di ritorno dei playout di Serie B tra Salernitana e Sampdoria si trasforma in un campo di battaglia.

Caos all'Arechi, Salernitana-Sampdoria sospesa definitivamente: lancio di fumogeni e seggiolini, contestazione dei tifosi - Clima che si fa sempre più teso e acceso allo Stadio Arechi – dove si sta svolgendo la finale di ritorno dei playout di Serie B tra ... Si legge su msn.com