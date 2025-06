Caos all'Arechi Salernitana-Sampdoria sospesa definitivamente | lancio di fumogeni e seggiolini contestazione dei tifosi

Il fermento allo Stadio Arechi raggiunge l'apice: tra fumogeni, seggiolini scagliati e cori di protesta, i tifosi della Salernitana e della Sampdoria vivono una serata di pura tensione. La finale di ritorno dei playout di Serie B si trasforma in un vero e proprio teatro di contestazioni, che rischia di compromettere il normale svolgimento dell’incontro. La domanda ora è: come si evolverà questa situazione esplosiva?

