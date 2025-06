Caos al pronto soccorso Ubriaco riaccende l’allarme sicurezza

Ancora una notte di tensione al pronto soccorso del Santo Stefano, dove un uomo ubriaco ha scatenato il caos, minacciando la sicurezza e creando scompiglio tra pazienti e operatori. La scena si è fatta ancora più preoccupante quando gli operatori sanitari hanno dovuto intervenire per contenere l'aggressività del soggetto, evidenziando le criticità di un’emergenza già sotto pressione. La situazione richiede ora interventi decisi per garantire la sicurezza di tutti.

Ancora una notte incandescente al pronto soccorso del Santo Stefano. Un trentenne italiano, volto noto a medici ed infermieri del dipartimento di emergenza urgenza del Santo Stefano, si è presentato anche nella notte tra venerdì e sabato in stato ebbrezza. Ha iniziato ad infastidire gli altri utenti presenti nella sala di attesa del pronto soccorso in uno stato di agitazione. Gli operatori sanitari hanno ritenuto necessario far intervenire anche le forze dell’ordine per far calmare l’uomo esagitato. Ma alla fine il trentenne si sarebbe allontanato da solo, salvo poi combinare uno scempio su moto e motorini parcheggiati nelle aree di sosta per dipendenti e per utenti del presidio ospedaliero. 🔗 Leggi su Lanazione.it