Canoa velocità ori per Tacchini Casadei e Biglia agli Europei Argento Shablova bronzo Burgo Freschi

L’Italia brilla ai Campionati Europei di Canoa Velocità e Paracanoa 2025 a Racice, conquistando quattro medaglie e consolidando il suo successo complessivo. Tra emozioni e impennate di energia, i nostri atleti si preparano a chiudere questa straordinaria manifestazione con le gare dei 5000 metri. La giornata si preannuncia ricca di suspense e gloria, mentre la squadra tricolore punta a migliorare ulteriormente il bottino di medaglie. Restate con noi per vivere tutte le emozioni di questa eccitante finale!

L'Italia centra quattro medaglie nella sessione mattutina dell'ultima giornata di gare degli Europei senior 2025 di canoa velocità e paracanoa, in corso a Racice (Cechia), e sale a quota sei dopo i due argenti di ieri, in attesa delle gare del pomeriggio sui 5000 metri che chiuderanno la rassegna continentale. Gli ori arrivano nella specialità olimpica del C2 500 maschile con TacchiniCasadei e nella specialità paralimpica del VL2 200 femminile con Veronica Biglia, mentre l'argento va al collo di Viktoryia Shablova nella specialità non paralimpica del VL1 200 femminile, infine il bronzo giunge dalla specialità olimpica del K2 500 maschile di BurgoFreschi.

