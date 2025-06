Canoa velocità Burgo Freschi centrano il bronzo in rimonta nel K2 500 agli Europei

L’Italia scende in acqua con grinta e determinazione agli Europei senior 2025 di Racice, regalando emozioni e medaglie alle proprie fila. Dopo gli argentieri di ieri, Samuele Burgo e Tommaso Freschi scrivono una pagina memorabile centrando il bronzo nel K2 500, dimostrando che la velocità e la passione azzurra non si fermano. La sfida continua: l’Italia è pronta a scrivere nuove imprese!

Dopo i due argenti di ieri nella paracanoa, arriva la prima medaglia in una specialità olimpica della canoa velocità per l’Italia agli Europei senior 2025 in corso a Racice (Cechia): Samuele Burgo e Tommaso Freschi centrano il bronzo e salgono sul gradino più basso del podio nel K2 500 maschile. Il titolo continentale va ai tedeschi Jacob Schopf e Max Lemke, che conquistano la medaglia d’oro con il crono di 1:27.107, andando a precedere i padroni di casa cechi Jakub Spicar e Daniel Havel, che si tingono d’argento con il tempo di 1:27.340, a 0.233. A soli 9 centesimi dalla piazza d’onore si fermano gli azzurri Samuele Burgo e Tommaso Freschi, i quali salgono sul gradino più basso del podio con il crono di 1:27. 🔗 Leggi su Oasport.it