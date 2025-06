Canoa Tacchini | Secondo titolo in tre anni Casadei | Il futuro? Vedremo ai Mondiali

Un’impresa straordinaria quella di Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, che nel C2 500 agli Europei di Racice hanno conquistato l’oro, confermando il loro talento e la determinazione. Dopo tre anni di successi, si preparano ora a scrivere il prossimo capitolo della loro storia: il futuro ai Mondiali. La loro vittoria è un segnale chiaro: il meglio deve ancora venire.

Carlo Tacchini e Gabriele Casadei hanno conquistato la medaglia d’oro nel C2 500 agli Europei di canoa velocità, che si concludono oggi nelle acque di Racice (Cechia). Gli azzurri si sono esaltati alla Labe Arena nella specialità di cui sono vice campioni olimpici e in cui si erano già laureati Campioni d’Europa nel 2023 a Cracovia, riuscendo a regolare per nove centesimi gli spagnoli Daniel Grijalba e Adrian Siero. Prestazione davvero maestosa da parte dei nostri portacolori, che hanno ribadito la loro caratura in campo continentale e che si possono lanciare con grande ottimismo verso i Mondiali, che si disputeranno all’Idroscalo di Milano dal 20 al 24 agosto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa, Tacchini: “Secondo titolo in tre anni”. Casadei: “Il futuro? Vedremo ai Mondiali”

