Cancello divelto vasi di fiori rotti e vetrate in frantumi | vandali al cimitero - FOTO

Il vandalismo al cimitero di Medelana segna un triste episodio di disprezzo e inciviltà che non può essere tollerato. Elena Rossi, sindaca di Ostellato, denuncia con preoccupazione una situazione ormai cronica, dove vasi di fiori rotti, vetrate in frantumi e cancelli divelti rappresentano solo la punta dell’iceberg di un problema più profondo. È ora di agire per tutelare il rispetto e la dignità di questi luoghi sacri.

Vandali al cimitero. E non sarebbe un caso isolato. E’ quanto è stato denunciato da Elena Rossi, sindaca di Ostellato, circa la situazione al campo santo di Medelana. “Da molto, troppo tempo - spiega, nelle nostre comunità si verificano continui episodi di mancanza di rispetto delle regole minime. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Cancello divelto, vasi di fiori rotti e vetrate in frantumi: vandali al cimitero - FOTO

In questa notizia si parla di: cimitero - vandali - cancello - divelto

Vandali al Cimitero di Soccavo, colla nei lucchetti nuovi: cancello resta chiuso di domenica - Un inquietante raid di vandali ha colpito il Cimitero comunale di Soccavo, dove sono stati danneggiati i nuovi lucchetti dei cancelli.

Cancello divelto, vasi di fiori rotti e vetrate in frantumi: vandali al cimitero - FOTO; Vandali scatenati. Devastato il cimitero e un tavolo da picnic; Vandali al cimitero, motore del cancello rotto.

Genzano, vandali al cimitero: danneggiate tombe e loculi - alcune videocamere agli ingressi principali del cimitero, da dove sono entrati i vandali scavalcando il cancello di una delle due entrate dopo aver sradicato alcuni ... Secondo ilmessaggero.it

Vandali scatenati. Devastato il cimitero e un tavolo da picnic - Si sono introdotti verosimilmente scavalcando il cancello che dà sulla pista ciclopedonale e hanno distrutto tutto. Segnala ilgiorno.it