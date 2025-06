Campovolo non sarà l' ultima celebrazione dei suoi successi | è in arrivo anche un tour europeo

Campovolo non è solo un concerto: è un’esperienza unica, un vero e proprio evento memorabile! La notte di Certe Notti di Ligabue, tra celebrazioni dei 30 anni di Certe Notti e dell’album Buon Compleanno Elvis, ha attirato oltre 100.000 appassionati. E ora, con un tour europeo in arrivo, la leggenda continua a incantare e sorprenderti. Perché questa volta, il suo spettacolo sarà ancora più grande e indimenticabile...

I mpossibile, questa volta, definirlo semplicemente “concerto”. Perché La notte di Certe Notti di Ligabue alla RCF Arena (per tutti: Campovolo ) – celebrazione dei 30 anni di Certe notti e dell’album Buon Compleanno Elvis (1995) – non è stato un semplice show, ma due giorni di festa per oltre 100.000 persone. Luciano Ligabue compie 65 anni: da ragioniere al record di Campovolo X Ed è valsa la pena sopportare una giornata afosa e caldissima – in autostrada si sono sfiorati i 43 gradi – perché la musica, qui, oggi, è stata solo il fil rouge di una serie di eventi, emozioni e sorprese, che hanno omaggiato anche i 35 anni di carriera dell’artista. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Campovolo non sarà l'ultima celebrazione dei suoi successi: è in arrivo anche un tour europeo

Sogno diventato realtà e un passo gigante per l'inclusione! Siamo felici di annunciare che PizzAut sarà la pizzeria ufficiale del mega concerto di Ligabue a Campovolo il 20 e 21 giugno a Reggio Emilia! Un evento storico che celebra i 20 anni del conc Vai su Facebook

