Campostaggia da sogno a realtà Venticinque anni di vera crescita

Campostaggia, da sogno a realtà concreta, celebra 25 anni di crescita e innovazione nel cuore dell’Alta Valdelsa. Un traguardo che racconta storie di passione, dedizione e trasformazione, grazie a professionisti che hanno tracciato un percorso tra passato e futuro. Questo anniversario è un’occasione per riflettere su un cammino condiviso, volto a superare le sfide e abbracciare nuove opportunità per la salute di tutti. E il viaggio continua...

Senza memoria non esistono risposte per il futuro. Le emozioni di un compleanno speciale, si leggevano negli occhi dei professionisti che venticinque anni or sono trasferirono le loro competenze dalle strutture dell’Alta Valdelsa al nascente monoblocco di Campostaggia. Medici, tecnici, infermieri nel prezioso ruolo di anelli di congiunzione tra la sanità di ieri e i nuovi modelli basati sul superamento degli ospedali delle origini a vantaggio dei presidi di zona. Un ponte che ha unito le generazioni di addetti ai lavori nei diversi campi di azione. Tutti idealmente presenti alle celebrazioni nell’auditorium Carlo Buffi di Campostaggia, il personale in servizio e le figure di riferimento del passato: da ognuno il proprio contributo, per permettere giorno dopo giorno al padiglione valdelsano di assumere il ruolo di "eccellenza della sanità in Toscana", come rimarcato dal presidente della Regione, Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it