Campi sportivi devastati dai vandali

Una notte di vandalismo che ha lasciato dietro di sé un segno indelebile sui campi sportivi della Fivizzanese calcio, appena inaugurati e simbolo di speranza e passione sportiva per la comunità. La festa sfrenata dei vandali ha portato distruzione e amarezza, ma ora la speranza è che le autorità possano intervenire al più presto per ripristinare il decoro di questi luoghi fondamentali per i giovani e gli appassionati.

I vandali hanno festeggiato a modo loro la promozione della Fivizzanese calcio in Prima categoria: devastando il campo sportivo inaugurato da pochi mesi. E hanno continuano il loro raid passando anche da quello a 5 in piazza della Libertà. Una notte brava a cui ancora non è seguita la denuncia alle forze dell’ordine del presidente della società Piero Fiori nella speranza si tratti di un episodio senza seguito. Ma i danni sono stati pesanti dopo la scorribanda. "Nella struttura di piazza della Libertà sono state rovescate e tagliate le reti di gioco, squarciata la recinzione, i palloni buttati in una scarpata, danneggiati gli infissi all’accesso "Nel campo sportivo comunale – spiega il presidente dell’Asd Fivizzanese Piero Fiori (nella foto) – sono state ribaltate e danneggiate le botti di stoccaggio dell’acqua per alimentare l’impianto irriguo necessario al mantenimento del manto erboso e danneggiato anche l’impianto elettrico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campi sportivi devastati dai vandali

In questa notizia si parla di: vandali - campi - sportivi - devastati

Partiranno a giugno i lavori per riqualificare i campi sportivi - ora inagibili - dell'Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni di Milano. Il progetto è dell'associazione YouSport e l'obiettivo è aprire i nuovi campi al quartiere, che ne è privo, e di coinvolgere la cittadinanza, in un'ottica di inclusione e solidarietà - A giugno prenderanno il via i lavori di riqualificazione dei campi sportivi dell'Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni di Milano.

Arbitri equiparati a pubblici ufficiali: approvato il decreto legge contro le violenze nei campi sportivi - Il mondo dello sport si prepara a una svolta decisiva con il nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri, che equipara gli arbitri a pubblici ufficiali.

Vandali di nuovo in azione al campo sportivo di Triangia, frazione di Sondrio; Impianti sportivi devastati a Isola Capo Rizzuto dopo la confisca antimafia; Pray investe sulla sicurezza: telecamere contro i vandali del campo sportivo.

