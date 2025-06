campagna abbonamenti con stankovic e buffa

Inaugura una nuova era di emozioni con la campagna abbonamenti Yuasa Battery, accompagnata dall'iconico slogan cinematografico: "Chi l’ha mai vista una storia così". Un racconto che affascina e sorprende, presentato ieri alla Sala Consiliare di Grottazzolina. E ora, con l’ingresso di Dragan Stankovic, il protagonista serbo che ha già scritto pagine memorabili, la stagione promette di essere ancora più straordinaria. Preparatevi a vivere una storia senza precedenti.

