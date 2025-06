Camerota malore in barca per un bimbo | soccorso dalla Guardia Costiera

Un dramma a portata di mano, un attimo di paura che ha scosso Camerota questa mattina. Un bambino di 18 mesi ha accusato un improvviso malore mentre era in barca nel mare protetto di Porto degli Infreschi. La prontezza del comandante e l’intervento tempestivo della Guardia Costiera sono stati fondamentali per salvare il piccolo e riportarlo in salvo. La vicenda dimostra come la rapidità e la professionalità possano fare la differenza in situazioni di emergenza.

Attimi di apprensione questa mattina al largo di Camerota, dove un bambino di 18 mesi ha accusato un improvviso malore mentre si trovava su un'imbarcazione da diporto in navigazione nei pressi dell'area protetta di Porto degli Infreschi. Il comandante della barca ha immediatamente

Un bambino di 18 mesi ha accusato un improvviso malore mentre si trovava su un'imbarcazione da diporto.

