Cambio e dazi mix amaro per la Ue

La forza dell’euro si fa sentire con un balzo del 15% rispetto al dollaro, toccando quota 1,16. Un movimento che sorprende le aziende, superando le previsioni più cautious e mettendo in discussione le strategie di mercato per il 2025. In questo scenario in rapido mutamento, è fondamentale capire come la dinamica dei cambi e i dazi influenzeranno il panorama economico europeo.

La moneta unica ha toccato quota 1,16 dollari, un balzo del 15% da inizio anno, ben oltre le previsioni che le aziende avevano prudentemente inserito nei loro budget per il 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cambio e dazi, mix amaro per la Ue

In questa notizia si parla di: cambio - dazi - amaro - inserito

Dazi, Corte d'appello: "Restano in vigore", accordo Usa-Cina sulle tariffe, terre rare di Pechino in cambio di semiconduttori statunitensi - La recente decisione della Corte d'appello degli Stati Uniti rafforza l'impegno sulle tariffe, confermando che i dazi devono "restare in vigore".

Dazi, accordo Usa-Cina, da Pechino terre rare in cambio di dazi al 10%, Trump: "Verso America tariffe totali del 55%, rapporto eccellente" - Gli Stati Uniti e la Cina hanno firmato un storico accordo sui dazi, segnando una svolta nelle relazioni commerciali mondiali.

#Buongiorno dalla redazione di #TVIMolise con la #RassegnaStampa del #27Maggio2025 Vai su Facebook

Cambio e dazi, mix amaro per la Ue; Recessione e deflazione: il dazio Usa è più amaro per l’Unione europea; Gli italiani che perderanno il lavoro per colpa di Donald Trump: dazi anche sulla finocchiona.

Cambio e dazi, mix amaro per la Ue - La moneta unica ha toccato quota 1,16 dollari, un balzo del 15% da inizio anno, ben oltre le previsioni che le aziende avevano prudentemente inserito nei loro budget per il 2025 ... Secondo ilgiornale.it

I dazi di Trump avrebbero dovuto rafforzare il dollaro, ma l'hanno indebolito. Ecco perché - Inoltre, la sostituzione di beni commerciabili con beni non commerciabili (servizi) spinge al rialzo la domanda interna, rafforza il tasso di cambio ... Lo riporta ilfoglio.it