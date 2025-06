Cambio al vertice dello sport | Coni e Cio verso una nuova era

Il mondo dello sport sta vivendo un momento storico: Kirsty Coventry, nuova presidente del CIO, rompe barriere e apre le porte a un futuro più inclusivo e rappresentativo. Questo cambio al vertice non è solo una vittoria personale, ma anche un segnale di evoluzione per l’intero movimento olimpico. Nel...

Il mondo dello sport vive giorni di grandi cambiamenti. A Losanna, in Svizzera, Kirsty Coventry ha ufficialmente raccolto il testimone da Thomas Bach, diventando la prima donna, la prima africana e la prima madre (tre figli) a ricoprire la carica di presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio). Un evento che segna una svolta nella storia dell’organizzazione olimpica e apre a nuove prospettive di inclusione e rappresentanza. Nel frattempo, a Roma, l’attenzione è tutta rivolta al rinnovo dei vertici del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni). Otto candidati sono in corsa per succedere a Giovanni Malagò, giunto al termine del suo terzo mandato e non più rieleggibile. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Cambio al vertice dello sport: Coni e Cio verso una nuova era

In questa notizia si parla di: sport - coni - cambio - vertice

