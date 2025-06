Cambio al vertice del commissariato di Jesi il nuovo dirigente è il dottor Alessio Damiani

Con un bagaglio di esperienza e passione per la sicurezza, il Dottor Alessio Damiani si appresta a guidare il commissariato di Jesi verso nuove sfide. Originario di Atri e laureato in giurisprudenza, rappresenta un punto di riferimento certo per la comunità locale. La sua nomina segna un momento importante nel rafforzamento delle forze dell’ordine. Resta con noi per scoprire come intende affrontare i prossimi obiettivi.

JESI – È il Commissario capo della polizia di stato, dottor Alessio Damiani, il nuovo dirigente del commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Jesi. Originario di Atri, classe 1992, il funzionario si è laureato in giurisprudenza presso l'università di Teramo. Abilitato all'esercizio della.

