Cambiaso Milan si riapre tutto? Svolta improvvisa per il futuro di Theo Hernandez | cosa può succedere ora Ultimissime

Il futuro di Theo Hernandez si tinge di inaspettate sorprese: dopo settimane di tensione, il giocatore avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi all’Al-Hilal. La trattativa tra Milan e club saudita accelera, mentre anche la Juventus potrebbe trarne vantaggio. Cosa cambierà nelle strategie di mercato di tutte le parti coinvolte? Scopriamo gli ultimi aggiornamenti e le possibili evoluzioni di questa intricata vicenda.

Cambiaso Milan, si riapre tutto? Svolta improvvisa Theo Hernandez: c’è l’apertura all’Al-Hilal. Cosa filtra in casa rossonera. Arrivano importanti aggiornamenti nella trattativa tra Milan e Al-Hilal per Theo Hernandez che potrebbero riguardare anche il calciomercato Juve. Per la prima volta, infatti, il terzino francese avrebbe dato un’apertura nei confronti del club arabo. Le parti sono ora al lavoro per l’accordo. A riportare la notizia è Sky Sport. Osserva anche la Juventus perché, in caso di cessione di Theo Hernandez, i rossoneri potrebbero tornare alla carica per Cambiaso. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com