Cambiaso capitano | fascia al giovane esterno bianconero dopo l’uscita dal campo di McKennie Igor Tudor decreta il nuovo capitano

In un derby d’Italia ricco di emozioni, Igor Tudor sorprende tutti affidando la fascia di capitano al giovane esterno bianconero dopo l’uscita di McKennie. Una scelta che segna un passo importante per il talento italiano e potrebbe rivoluzionare il ruolo di leadership in casa Juve. La decisione del tecnico apre nuovi scenari e promette di infiammare il proseguo della stagione: adesso, tocca a lui dimostrare di essere all’altezza delle aspettative.

Cambiaso capitano: fascia al giovane esterno italiano nel derby d’Italia in Juve Wydad Casablanca. Igor Tudor sceglie il suo nuovo leader. È cominciato da una ventina di minuti il secondo tempo di Juve Wydad Casablanca, sfida valida per la seconda giornata del girone G del Mondiale per Club. I secondi 45? sono iniziati con un cambio significativo, che ha prodotto il rinnovo della gerarchia dei capitani: la sostituzione di Weston McKennie con Teun Koopmeiners ha lasciato la fascia senza un padrone. Questa fascia, che è stata indossata dal centrocampista texano nel corso dei primi 45? di gioco, è passata sul braccio di Andrea Cambiaso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso capitano: fascia al giovane esterno bianconero dopo l’uscita dal campo di McKennie. Igor Tudor decreta il nuovo capitano

In questa notizia si parla di: capitano - fascia - giovane - esterno

Gutierrez Juve: l’esterno ha un sogno, vorrebbe giocare in quella squadra! Svelato il desiderio dell’obiettivo bianconero per la fascia. Retroscena - Miguel Gutierrez sogna di vestire la maglia della Juventus. L'esterno del Girona, già accostato ai bianconeri, avrebbe espresso il desiderio di approdare in una delle squadre più prestigiose d’Italia.

Inter, ufficiale Luis Henrique L’Inter ha ufficializzato Luis Henrique, esterno a tutta fascia in arrivo dal Marsiglia. E’ il secondo acquisto della stagione 2025/26 dopo Sucic. Vai su Facebook

Casertana, nuovo allenatore: attesa la svolta, le ultime; Vis Nova Giussano, il futuro è adesso: sei giovani promossi in prima squadra; Serie D, Chisola: Annunciato un altro nuovo innesto nella rosa della Prima squadra.

Chi è Filippo Pagnucco: il giovane esterno sinistro della Juventus - Attualmente ricopre il ruolo di capitano nella Juventus Primavera, distinguendosi come esterno sinistro di grande ... Secondo msn.com

L’Inter punta Devyne Rensch, giovane esterno destro dell'Ajax - In scadenza di contratto il prossimo anno, il classe 2003 è capitano dell’Olanda Under ... Da ilgiorno.it