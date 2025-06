Cambia la programmazione Rai di domenica 22 giugno per la guerra in Iran

In un momento di grande tensione internazionale, la programmazione Rai di domenica 22 giugno subirà modifiche significative per offrire aggiornamenti tempestivi sulla situazione in Iran, dopo i bombardamenti americani. Un impegno a garantire un'informazione accurata e puntuale, fondamentale per tenere il pubblico sempre aggiornato sugli sviluppi di questo delicato conflitto. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli delle variazioni e le modalità di copertura dedicate a questa crisi.

Come cambia la programmazione Ri di questa giornata per fare spazio agli aggiornamenti sul conflitto in Iran a seguito dei bombardamenti americani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cambia - programmazione - iran - domenica

