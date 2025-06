Calhanoglu nessun rilancio all’Inter | la priorità è un altro – DAZN

Il futuro di Calhanoglu all’Inter resta incerto: il centrocampista turco, attualmente negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, è nel mirino del Galatasaray. Tuttavia, secondo fonti affidabili, questa operazione non rappresenta ancora una priorità per il club turco, che si concentra su altri obiettivi in Serie A. La situazione è in evoluzione e il mercato continua a riservare sorprese—ciò che accadrà nei prossimi giorni potrebbe essere decisivo.

Calhanoglu dell’Inter corteggiato dal Galatasaray, che però non ce l’ha al momento come priorità nel suo mercato. C’è un altro Serie A prima di lui. Ecco la situazione in corso. QUESTIONI DI PRIORITÀ – Il capitolo Hakan Calhanoglu in casa Inter rimane ancora aperto. Il turco, al momento negli States per il Mondiale per Club, è corteggiato dal Galatasaray, come confermato anche in esclusiva dal collega turco Dursun ai nostri canali. Sulla situazione si è espresso Orazio Accomando, esperto di calciomercato per DAZN. A detta sua, la priorità del “Gala” ad oggi è il riacquisto di Victor Osimhen dal Napoli. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, nessun rilancio all’Inter: la priorità è un altro – DAZN

Inter-Calhanoglu, il padre lancia un altro segnale d'addio: "Spero che verrai al Galatasaray" - Il futuro di Hakan Calhanoglu sembra sempre più incerto, con il Galatasaray che tenta un nuovo affondo.

Fabrizio Romano: "L'Inter non ha ricevuto alcun approccio dal Galatasaray per quanto riguarda Calhanoglu, il club turco in questo momento ha come priorità Victor Osimhen".

