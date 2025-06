Calendari scolastici 2025 26 Anief | ‘Fa troppo caldo meglio iniziare ad ottobre’

Con l’estate che si fa sentire più intensa che mai, il sindacato Anief solleva una questione fondamentale: le temperature estive rendono difficile il ritorno in classe. Mentre le Regioni italiane fissano il via tra settembre, Anief propone di ritardare l’inizio delle lezioni a ottobre, per tutelare il benessere di tutti. È ora di riflettere su un calendario scolastico più aderente alle esigenze climatiche e di salute degli studenti e del personale.

Le Regioni italiane hanno ufficializzato i calendari scolastici 202526, fissando il ritorno in classe tra l'8 e il 16 settembre. Tuttavia, il sindacato Anief contesta le date a causa del caldo intenso, proponendo di posticipare l'inizio delle lezioni al mese di ottobre per garantire il benessere di studenti, docenti e personale scolastico.

Calendari scolastici 2025/26: le date di inizio regione per regione. All’appello mancano solo Campania, Abruzzo e Basilicata - Le Regioni stanno rivelando i calendari scolastici per l'anno 2025/26, offrendo indicazioni preziose sulle date di inizio delle lezioni.

Per tutti quelli che "scuola aperta a giugno", questa prima settimana post chiusura scuole che caldo ha fatto?! Poveri i colleghi dell'Emilia Romagna che il prossimo anno si passeranno questa settimana sui banchi! A fare cosa boh. Io mi stupisco delle mamme Vai su Facebook

Calendario scolastico 2025/26, Anief: “Grazie al nostro contributo accolte importanti modifiche. Si comincia il 15 settembre” - con l’obiettivo di rivedere e migliorare la proposta di calendario scolastico regionale per l’anno 2025/2026. Riporta msn.com