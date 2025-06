Caldo soffocante a Milano giovane modella sviene durante una sfilata della Fashion Week | portata via in ambulanza

Caldo insopportabile e temperature torride hanno messo in crisi la Milano Fashion Week, causando un grave episodio nel backstage dei chiostri di Sant’Eustorgio. Durante la sfilata del brand Qasimi, una giovane modella è svenuta, portata via in ambulanza per le cure del caso. Le alte temperature, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state la causa di questo incidente che ha scosso l’intera manifestazione. La sicurezza sul lavoro e la tutela della salute devono essere prioritari in eventi di questa portata.

Milano – Un episodio di malore ha interrotto momentaneamente la giornata di sfilate alla Milano Fashion Week, quando una giovane modella è svenuta nel backstage durante l’evento del brand Qasimi. L'incidente è avvenuto domenica presso i suggestivi chiostri di Sant’Eustorgio, location scelta per presentare la nuova collezione. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli organizzatori, il malore sarebbe stato causato dalle elevate temperature di questi giorni milanesi, che hanno provocato alla modella un improvviso calo di pressione. Il gran caldo che sta interessando la città lombarda in questi giorni di fashion week si sta rivelando una sfida aggiuntiva per modelle, staff e organizzatori degli eventi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caldo soffocante a Milano, giovane modella sviene durante una sfilata della Fashion Week: portata via in ambulanza

