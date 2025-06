Caldo e pressione a rischio anche gli ipertesi | i consigli da seguire

Con l'arrivo delle ondate di caldo intenso, la salute degli ipertesi è a rischio. I segnali di calo di pressione, come pallore, sudori freddi e vertigini, richiedono attenzione immediata. Per proteggersi, è fondamentale seguire alcuni semplici ma efficaci consigli: idratarsi spesso, evitare sforzi e mantenere il livello di pressione sotto controllo. La prevenzione è la chiave per affrontare al meglio questa stagione e vivere il caldo in sicurezza.

Con il forte caldo tornano in agguato i cali di pressione: ecco tutti i segnali da non sottovalutare e i consigli da seguire. Cali di pressione in agguato con il grande caldo. Pallore improvviso, sudori freddi, mal di testa con giramenti e vertigini, spossatezza diffusa fino allo svenimento: segni di 'collasso' da non sottovalutare

