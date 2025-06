Caldo e lavoro nei cantieri | L' ordinanza regionale non basta Chiesto incontro al ministro del Lavoro

Con l’arrivo del grande caldo, i lavoratori dei cantieri si trovano a dover affrontare rischi crescenti e condizioni sempre più difficili. L’ordinanza regionale non basta e la sicurezza sul campo chiede interventi concreti: è per questo che Francesco Agostini, segretario della Filca Cisl Lazio, ha chiesto un incontro al Ministro del Lavoro. La tutela dei nostri operai deve diventare priorità assoluta, perché nessuno dovrebbe rischiare la vita per un semplice lavoro.

Torna il caldo e di conseguenza anche i problemi per i lavoratori dei cantieri. A riproporre la problematica è Francesco Agostini, segretario della Filca Cisl Lazio: “Il gran caldo che sta interessando il Lazio in questi giorni aumenta i rischi per i lavoratori più esposti, come quelli edili. I. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Caldo e lavoro nei cantieri: "L'ordinanza regionale non basta". Chiesto incontro al ministro del Lavoro

