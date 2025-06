Calciomercato Udinese in uscita passi avanti per Bijol al Leeds In entrata arriva Bertola e si punta Sargent

Il calciomercato dell’Udinese si anima con importanti mosse che promettono di ridefinire la squadra per la prossima stagione. Mentre si fanno passi avanti per la cessione di Bijol al Leeds, l’arrivo di Bertola e il pressing su Sargent aprono nuovi scenari. In attesa di sviluppi sugli investitori americani, i friulani sono pronti a giocare le loro carte strategiche: il futuro si disegna ora, e ogni mossa è fondamentale.

In attesa di sviluppi sulla trattativa con gli investitori americani, l’Udinese sta già programmando la rosa da affidare a mister Kosta Runjaic per la prossima stagione. Al centro delle strategie di mercato ci sono tre nomi chiave: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Udinese, in uscita passi avanti per Bijol al Leeds. In entrata arriva Bertola e si punta Sargent

In questa notizia si parla di: udinese - calciomercato - uscita - passi

Calciomercato Juve, Paganini fa sognare: «L’entourage di Osimhen ha incontrato Giuntoli, ecco cosa è successo. Passi avanti per un giocatore del Bayern Monaco» - Il calciomercato della Juventus continua a tenere banco, con l'esperto di mercato Paolo Paganini che stuzzica la fantasia dei tifosi.

Calciomercato Milan, forte interesse per Chiesa: ecco la richiesta. In uscita … - Nel calciomercato, il Milan mostra un forte interesse per Federico Chiesa, lanciando segnali di approccio.

Lucca-Napoli, Schira annuncia: "Manna ha offerto due azzurri all'Udinese!" ECCO CHI ? tinyurl.com/4avju53m Vai su Facebook

Lorenzo Lucca è l'obiettivo per l'attacco del Napoli Il centravanti dell'Udinese si è messo in luce nell'ultima stagione realizzando ben 14 reti tra Serie A e Coppa Italia ma in carriera ha sempre trovato la via del gol con una certa regolarità, si da giovanissi Vai su X

Calciomercato Napoli, Sky - Il Napoli ha bloccato Lucca, c'è anche il sì della punta. A breve summit decisivo con l'Udinese; Udinese, Lodi in uscita: i possibili scenari; La Lazio non sfrutta l'assist dell'Atalanta: 1-1 con l'Udinese, Juventus ancora quarta a +1 su Baroni.

Calciomercato Udinese – Idzes: trattiva sempre più viva ma complicata! - L'Udinese sta dimostrando un forte interesse per il centrale del Venezia ma la corsa è più spietata del previsto ... Segnala msn.com

Calciomercato Udinese, Bijol saluterà la Serie A? I bianconeri trovano già due potenziali sostituti - Chi è fortemente nel mirino della squadra bianconera per compensare tale assenza? calcionews24.com scrive