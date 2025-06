Calciomercato tutte le notizie di domenica 22 giugno | DIRETTA

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perdere neanche un colpo, sei nel posto giusto. Oggi, domenica 22 giugno, ti offriremo una copertura in tempo reale delle trattative più calde del calciomercato: Juventus, Inter, Napoli, Milan e Roma sono al centro dell’attenzione. Resta con noi e scopri tutte le ultimissime notizie, aggiornamenti e sorprese: il mercato non si ferma mai, e neanche tu dovresti farlo.

Le ultimissime notizie di mercato di Juventus, Inter, Napoli, Milan, Roma e tanto altro dal mondo del calcio Segui le principali trattative delle big di Serie A e le ultime novità sulle operazioni che infiammano l’estate italiana: resta aggiornato minuto per minuto su Calciomercato.it. Calciomercato, tutte le notizie di domenica 22 giugno DIRETTA – Calciomercato.it (LaPresse) La Juventus e il Napoli continuano a essere in pressing su Jadon Sancho, che questa estate potrebbe finalmente raggiungere la Serie A, ma l’inglese non è l’unico nome. I campioni d’Italia in carica, infatti, stanno valutando anche un clamoroso assalto a Federico Chiesa, mentre i bianconeri potrebbero cedere Nico Gonzalez per rinnovare il pacchetto offensivo a disposizione di Tudor. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato, tutte le notizie di domenica 22 giugno | DIRETTA

