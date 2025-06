Calciomercato svolta in Serie A | innalzato il limite dei contratti

Il calciomercato in Serie A sta vivendo una svolta epocale: il limite dei contratti, finora fissato a cinque anni, viene innalzato grazie a una recente modifica nel Decreto sullo sport approvato dal Consiglio dei Ministri. Questa novità apre nuove prospettive e possibilità per i club italiani, influenzando strategia e gestione delle rose. Ma quali sono le implicazioni pratiche di questa rivoluzione contrattuale? Scopriamolo insieme.

Grande cambiamento in ottica calciomercato per i club italiani: il limite contrattuale cambia e non è più di 5 anni La novità emerge dal testo del Decreto sullo sport approvato in Consiglio dei Ministri. Come scrive l’avvocato Mattia Grassani sul ‘ Corriere dello Sport’, il decreto legge approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri ha introdotto, tra le varie misure urgenti in materia di sport, una modifica di rilevante impatto in ambito di rapporti di lavoro sportivo professionistico.  Italia, cambiano i contratti: limite innalzato a otto anni – Calciomercato.it (LaPresse) Innalzato infatti il limite dei contratti: da cinque anni infatti si passa ad otto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato, svolta in Serie A: innalzato il limite dei contratti

