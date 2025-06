Calciomercato Pisa nel mirino questi grandi giocatori per Alberto Gilardino Le novità estive

Il calciomercato del Pisa si infiamma con nuove strategie e grandi nomi pronti a rinvigorire la rosa nerazzurra. Con Alberto Gilardino sulla panchina, il club toscano mira a rafforzarsi per affrontare con serenità la prossima stagione, affrontando sfide e opportunità. Qual è il piano della squadra in questo mercato estivo? Scopriamo insieme le mosse che potrebbero cambiare il destino del Pisa.

Calciomercato Pisa: Gilardino nuovo allenatore e tanti nomi caldi per rinforzare la rosa. Qual è il piano della squadra nerazzurra? Il calciomercato Pisa entra nel vivo con grandi novità sia in panchina che in campo. Dopo la partenza del tecnico della promozione, passato al Palermo (Filippo Inzaghi), il club toscano ha deciso di puntare su . 🔗 Leggi su Calcionews24.com