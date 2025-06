Calciomercato Napoli vicina la cessione di Rafa Marin | c’è fiducia per la chiusura le ultime

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo con l’intesa sempre più vicina per la cessione di Rafa Marin al Villarreal. Dopo una stagione in sordina, il club azzurro sembra pronto a lasciar partire il giovane difensore, confidando in una trattativa ormai ai dettagli finali. La prossima mossa potrebbe segnare un importante cambio di rotta per entrambe le squadre coinvolte, alimentando le attese dei tifosi e gli aggiornamenti sul mercato.

Calciomercato Napoli, a un passo la cessione di Rafa Marin al Villarreal: c’è fiducia per la chiusura, le ultimissime Il Villarreal è vicino a chiudere l’accordo per Rafa Marin, difensore classe 2002 del Napoli. Dopo una stagione poco brillante con appena 139 minuti giocati in Serie A, il club azzurro sarebbe disposto a lasciarlo partire. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, vicina la cessione di Rafa Marin: c’è fiducia per la chiusura, le ultime

In questa notizia si parla di: napoli - rafa - marin - calciomercato

Rafa Marin: «Come si vive il calcio a Napoli è una cosa unica, quattro giorni di festeggiamenti» - A Napoli, il calcio non è solo uno sport, ma una vera e propria passione che coinvolge tutta la città in emozioni uniche.

McTominay e Lobotka, stop dalle Nazionali. Rafa Marin celebra Napoli: «Un’esperienza unica» - Brutte notizie per Scozia e Slovacchia: McTominay e Lobotka devono lasciare i rispettivi ritiri a causa di problemi fisici, mettendo in forse le loro presenze.

#RafaMarin sempre più vicino al #Villarreal #Calciomercato #SerieA #NapoliCalcio #SscNapoli #Napoli Vai su X

Calciomercato Napoli - Rafa #Marin a un passo dal Villareal! Vai su Facebook

Rafa Marin-Villareal, c’è l’offerta al Napoli: formula e cifre dell’affare; Romano: Villareal fiducioso di chiudere l'accordo col Napoli per Rafa Marin. Cifre e formula dell'operazione; Napoli, Rafa Marin a un passo dal Villarreal.

Rafa Marin lascia Napoli, il nuovo club e le cifre dell'operazione - Dopo Natan, ceduto al Betis Siviglia, il club partenopeo è pronto a girare in Spagna un altro calciatore con la stessa formula: prestito e diritto di riscatto. Si legge su msn.com

Calciomercato Napoli: incasso da 100 milioni con queste cessioni, tutti i nomi - La società potrebbe incassare almeno 100 milioni di euro da una serie di esuberi che, se piazzati come si spera, porteranno ossigeno preziosissimo nelle casse partenopee. Secondo msn.com