Calciomercato Napoli in Turchia sono sicuri | Il Galatasaray ha l’accordo con i partenopei per Osimhen! Ultimatum al giocatore

Il calciomercato si infiamma: in Turchia sono certi, il Galatasaray ha trovato l’accordo con il Napoli per Osimhen! Tuttavia, l’ultimatum al giocatore potrebbe cambiare le carte in tavola: la pazienza dei turchi sta per finire. Resta da scoprire se Victor deciderà di prendere una decisione immediata o se il futuro di questa trattativa rimarrà avvolto nell’incertezza.

L’incertezza che circonda il futuro di Victor Osimhen comincia a creare malumori in casa Galatasaray. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Sabah, il club di Istanbul sta perdendo la pazienza in attesa di una decisione definitiva da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, in Turchia sono sicuri: Il Galatasaray ha l’accordo con i partenopei per Osimhen! Ultimatum al giocatore

