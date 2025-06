Calciomercato Napoli De Bruyne fa da mediatore e suggerisce un colpo a Conte | il belga vuole portare in Campania Grealish!

Il calciomercato Napoli sta vivendo un momento di grande fermento, con Kevin De Bruyne che fa il suo ingresso ufficiale e già si candida a ruolo di mediatore tra le parti. Ma la vera sorpresa arriva da un suo suggerimento: portare in Campania Jack Grealish, un colpo che potrebbe cambiare le sorti della squadra di Conte. Una operazione che infiamma i tifosi e promette scintille...

Il calciomercato Napoli infiamma con una mossa clamorosa: l'arrivo di Kevin De Bruyne dal Manchester City è già ufficiale, con il belga accolto da un vero e proprio bagno di folla nelle sue prime ore.

Calciomercato Napoli, per De Bruyne occhio al Liverpool. Salah chiama il centrocampista belga: «Abbiamo spazio per uno come lui» - Il calciomercato del Napoli si infiamma con il nome di Kevin De Bruyne, accostato ai partenopei e al Liverpool.

Fissato il giorno delle visite mediche di De Bruyne col Napoli; Calciomercato Napoli, quale numero indosserà De Bruyne?; Napoli, è il giorno di De Bruyne: il belga in Italia per visite mediche e firma del contratto.

De Bruyne lo vuole a Napoli, altro colpo da Manchester: ha già detto sì - Il belga può giocare un fattore chiave per il prossimo innesto in casa azzurra: c’è già una apertura al trasferimento in Campania L’arrivo di Kevin De Bruyne ha creato uno straordinario entusiasmo in ... Come scrive calciomercato.it

De Bruyne al Napoli, è ufficiale. De Laurentiis lo annuncia su X: «Benvenuto Kevin!» - Il giorno atteso è arrivato: Kevin De Bruyne sarà a Roma questa mattina per poter svolgere le visite mediche di rito prima della firma con il Napoli per i prossimi due anni. Si legge su ilmattino.it