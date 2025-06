Calciomercato Napoli complicate le trattative con il Bologna

Il calciomercato del Napoli si fa sempre più complesso, con trattative che coinvolgono il Bologna e sfidano le difficoltà di mercato. Il club partenopeo punta forte su Beukema e Ndoye per rinforzare la rosa, ma le complicazioni nelle trattative mettono in dubbio il loro approdo a Castelvolturno. La corsa ai rinforzi continua, e il futuro di questi talenti rimane incerto. La posta in gioco è alta, e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Il calciomercato del Napoli è indissolubilmente legato alla piazza di Bologna. Il Napoli punta a Beukema per la difesa e a Ndoye come attaccante esterno. La Gazzetta dello Sport fa però capire come sia difficile portare entrambi i calciatori all'ombra del Vesuvio. Calciomercato Napoli, Beukema obiettivo difficile. Sam Beukema è uno dei preferiti del Napoli per il rinforzo al centro della difesa. Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa con il Bologna è tutt'altro che semplice. Anzi, ad oggi, è vicina all'impossibile. Ecco quanto si legge sulla Rosea: "Ndoye e Lucumi via? Percentuali alte.

