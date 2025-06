Calciomercato Milan tentativo per Osimhen ad agosto | Leao decisivo L’indiscrezione

Il calciomercato del Milan si infiamma con l’ipotesi di un colpo a sorpresa: il sogno è Victor Osimhen, e tutto potrebbe concretizzarsi ad agosto. Tuttavia, un nuovo scenario prende forma: se Rafael Leao dovesse partire, il club rossonero avrebbe ancora più motivi per puntare forte sull’attaccante napoletano, che potrebbe diventare il nuovo simbolo di un’estate di grandi cambiamenti. L’estate si preannuncia decisiva, pronta a scrivere nuovi capitoli nella storia rossonera.

Osimhen al posto di Leao, boom Milan: Napoli avvisato - Osimhen al posto di Leao: il colpo del mercato che scuote il Milan e il Napoli, con il futuro dell’attaccante nigeriano ancora in bilico.

Clamoroso Milan, Leao porta Osimhen in rossonero: scoppia la bomba di mercato - Indiscrezione di mercato a sorpresa riguardo le prossime mosse del Milan. Secondo spaziomilan.it

