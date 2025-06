Calciomercato Milan si riapre la pista araba per Theo Hernandez | i dettagli

Il calciomercato del Milan si infiamma ancora una volta: si riapre la pista araba per Theo Hernandez. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il terzino rossonero avrebbe mostrato apertura a un trasferimento in Arabia, alimentando entusiasmo e curiositĂ tra i tifosi. Ma quali saranno i prossimi sviluppi di questa intricata trattativa? Rimani con noi per scoprire tutti i dettagli e le possibili conseguenze per il club.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Theo Hernandez, terzino del Milan, avrebbe aperto alla possibilitĂ di trasferirsi in Arabia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, si riapre la pista araba per Theo Hernandez: i dettagli

