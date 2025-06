Calciomercato Milan seconda offerta per Guerra | e il precedente con Musah …

Il calciomercato del Milan si infiamma: dopo aver sfiorato Musah, i rossoneri sono pronti a rilanciare con una seconda offerta per Javi Guerra del Valencia. La strategia dimostra ambizione e attenzione ai dettagli, aprendosi a un mercato sempre più competitivo. La domanda ora è: riuscirà il Milan a convincere il club spagnolo e a rinforzare la rosa con questa nuova operazione? Solo il tempo saprà rispondere.

Il Milan sarebbe pronto a presentare la seconda offerta al Valencia per Javi Guerra: e c'è un precedente con Yunus Musah che fa scuola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, seconda offerta per Guerra: e il precedente con Musah …

In questa notizia si parla di: milan - seconda - offerta - guerra

Milan, Reijnders si allontana: in arrivo la seconda offerta del Manchester City, cresce la fiducia degli inglesi - Il futuro di Tijjani Reijnders è sempre più incerto: il Manchester City lancia la sua seconda offerta, accrescendo le aspettative attorno al giovane talento.

Calciomercato Milan, seconda offerta del City per Reijnders: e spuntano le cifre dell’ingaggio - Il calciomercato infiamma le trattative, e il Milan si trova al centro di un nuovo assalto del Manchester City per Tijjani Reijnders.

Milan: trattativa avanzata con il Valencia per Javi Guerra. E' stata fatta una prima offerta, che il Valencia ha ritenuto non adeguata. Il Milan sta preparando una seconda offerta, sperando che sia quella adeguata Di Marzio Vai su X

#Allegri più manager che allenatore ? Come sta iniziando la sua seconda era #SempreMilan #Milan Vai su Facebook

Javi Guerra Milan, si prepara una nuova offerta. Le news di calciomercato; Rilancio Milan per Guerra: pronta una nuova offerta per il Valencia. Le ultime dalla Spagna; Calciomercato, le news di oggi: Milan, nuova offerta per Javi Guerra. Il Bologna vuole Immobile, Sancho conteso da Juve e Napoli.

Javi Guerra Milan, si prepara una nuova offerta. Le news di calciomercato - Il Milan ha deciso di puntare su Javi Guerra perchè il centrocampista spagnolo è un mix raro di qualità tecniche e fisiche. Si legge su sport.sky.it

Calciomercato Milan News/ Javi Guerra, rossoneri sempre più vicini. Maignan può restare (22 giugno 2025) - Calciomercato Milan News: lo spagnolo, insieme a Xhaka, sono i due prossimi colpi dei rossoneri. Lo riporta ilsussidiario.net