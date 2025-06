Calciomercato Milan quando arriva l’offerta per Xhaka? Ecco svelato il giorno

Il calciomercato del Milan si infiamma: l’attesa cresce mentre i rossoneri accelerano per portare a termine il colpo Xhaka. Secondo Nicolò Schira, il club sta preparando un’offerta concreta al Bayer Leverkusen, svelando anche il giorno in cui potrebbe arrivare la proposta ufficiale. I tifosi sognano già un nuovo acquisto di livello: ecco cosa c’è da aspettarsi.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Milan preme sull'acceleratore per Granit Xhaka e prepara l'offerta al Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, quando arriva l’offerta per Xhaka? Ecco svelato il giorno

In questa notizia si parla di: milan - offerta - xhaka - calciomercato

