Calciomercato Milan proseguono i contatti con il Como per Morata | i dettagli

Il calciomercato del Milan si infiamma con nuove trattative: proseguono i contatti con il Como per la cessione di Alvaro Morata. Secondo quanto riportato da SportMediaset, le trattative sono in fase avanzata e potrebbero presto portare a una svolta decisiva. Restate sintonizzati per scoprire come evolverĂ questa intricata operazione di mercato, che promette di scuotere le strategie dei rossoneri e aprire nuovi scenari nel campionato.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Milan e Como proseguono nei contatti per la cessione di Alvaro Morata: ecco i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, proseguono i contatti con il Como per Morata: i dettagli

In questa notizia si parla di: milan - proseguono - contatti - como

Calciomercato Milan, Reijnders: primi contatti col City. Le ultime - Calciomercato Milan: Tijjani Reijnders, nonostante il recente rinnovo di contratto, potrebbe dire addio ai rossoneri.

Milan, proseguono i contatti con il Como per Morata. I rossoneri vorrebbe incassare 15-18 milioni dalla cessione dello spagnolo Vai su X

Calciomercato Milan, proseguono i contatti con il Como per Morata: i dettagli; Milan, proseguono i contatti con il Como per Morata. I rossoneri vorrebbe incassare 15-18 milioni dalla cessione dello spagnolo; Como, Esposito e Morata sulla lista di Fabregas.

Milan, proseguono i contatti con Conceicao. Il portoghese è in pole: la situazione - Milan, da Conceicao ad Amorim: il punto Come riportato nei giorni scorsi stanno proseguendo i contatti tra i rossoneri e Jorge ... Come scrive gianlucadimarzio.com

Nuovo ds del Milan, serve tempo. Proseguono i contatti Furlani-Tare - La Pasqua è passata e per avere il nuovo diesse Milan si deve spostare l’orizzonte ... Da gazzetta.it