Calciomercato Milan intrigo Chiesa! Ostacoli ingaggio e concorrenza ma Allegri fa pressione La situazione

Il calciomercato del Milan si infiamma con l'intrigo Federico Chiesa: tra ostacoli sul fronte ingaggi, concorrenza agguerrita e la pressione di Allegri, il futuro dell’attaccante si fa incerto. Secondo La Repubblica, l’Italia potrebbe riabbracciare il talento della Fiorentina, ora al Liverpool, con Milan e Napoli in prima linea per assicurarsi il suo ritorno. La sfida è aperta e tutto può succedere, rendendo il mercato ancora più emozionante.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il futuro di Federico Chiesa potrebbe presto riportarlo in Italia, lontano dal Liverpool e sempre più vicino alla Serie A. A fare sul serio sarebbero Milan e Napoli, due club storici pronti a rilanciare il

