Calciomercato Milan conferme su Leoni | la reale richiesta Contropartite …

Il calciomercato del Milan si infiamma con nuove conferme sull'interesse per Giovanni Leoni, mentre emergono dettagli sulla richiesta del Parma e le contropartite proposte. Questa trattativa promette di essere ricca di colpi di scena e strategie ben studiate, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi che potrebbero rivoluzionare il futuro rossonero. Restate sintonizzati: il mercato è ancora tutto da scrivere!

Arrivano numerose conferme in merito all'interesse del Milan per Giovanni Leoni: e spunta anche la richiesta del Parma. Le contropartite.

Milan, derby di mercato con l'Inter per Leoni: la richiesta del Parma - Il derby di mercato tra Milan e Inter infiamma il cuore dei tifosi e accende le ambizioni di Leoni, talento emergente in cerca di un club all’altezza.

Milan-Kean: CONFERME ANCHE DA FIRENZE Pressing dei rossoneri stando al 'Corriere Fiorentino', secondo cui Allegri farebbe carte false per allenarlo nuovamente Occhio però alla concorrenza di Manchester United ed Al-Qadsiah: la richiesta della Fi Vai su Facebook

Il Leverkusen vuole 15 milioni per Xhaka. Tra domanda e offerta del Milan ballano 5 milioni; Il Milan è interessato a Leoni: la richiesta del Parma per cedere il proprio gioiello; Pellegatti: Allegri sogna Kean al Milan. Novità su Leoni e sullo scambio Vlahovic-Hernandez.

Mercato Milan, la mossa per arrivare a Leoni: cessione in vista? - Il Milan è sulle tracce del giovane difensore classe 2006 del Parma, Giovanni Leoni: una mossa può sbloccare la trattativa. Come scrive spaziomilan.it

Milan e Inter su Leoni a suon di contropartite, ma il Parma vuole resistere - I rossoneri provano a inserire Colombo nell'affare, i nerazzurri possono giocarsi la carta Sebastiano Esposito ... Riporta msn.com