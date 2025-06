Calciomercato Lo Celso in Serie A | lo prende una big

Il calciomercato si infiamma con la possibile svolta: Giovani Lo Celso, talento argentino del Real Betis, sogna di approdare in Serie A. La sua voglia di mettersi alla prova nel campionato italiano si fa sempre più concreta, e le big italiane sono pronte a sferrare l’attacco decisivo. Un’occasione da urlo per il 29enne centrocampista, che potrebbe cambiare volto al suo futuro e regalare emozioni ai tifosi italiani. La sorpresa è dietro l’angolo.

Giovani Lo Celso non vede l'ora di sbarcare subito in Serie A. Ecco l'occasione da urlo per il 29enne centrocampista argentino: la decisione in ottica futura Un nuovo intreccio a sorpresa per conoscere la futura destinazione del centrocampista del Real Betis, Giovani Lo Celso, che non vede l'ora di giocare in Serie A. Nuovo sprint per una big italiana: la nuova occasione da cogliere al volo. Novità interessanti per quanto riguarda il futuro di Giovani Lo Celso. Il centrocampista argentino del Real Betis è pronto a cambiare aria: spunta la futura destinazione per conoscere da vicino dove giocherà in Italia.

