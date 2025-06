Calciomercato Juve | Non siamo obbligati a cederlo Di certo non partirà per meno di questa cifra Il DS di quella rivale al Mondiale per Club avverte Comolli

Il calciomercato della Juventus si fa sempre più avvincente e ricco di insidie, con voci di trattative che si intrecciano e ostacoli imprevisti. Mentre il ds del Flamengo, José Boto, mette in chiaro che Wesley non partirà per meno di una certa cifra, le parole di avvertimento si fanno sentire, complicando i piani di Comolli e della Juventus. La strada verso il colpo desiderato si fa ardua, ma nulla è ancora deciso...

Calciomercato Juve, si complicano le cose per il passaggio di quel giocatore in bianconero: le sue parole sanno di avvertimento per Comolli. Il ds del Flamengo José Boto ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Wesley, uno dei calciatori accostati al calciomercato Juve. Di seguito le sue dichiarazioni. DS FLAMENGO – « Ufficialmente non c’è nulla, mentre ufficiosamente. Però non bastano 20 milioni come sento dire, almeno una trentina. Wesley è pronto per l’Europa. Vedremo dopo il Mondiale, ma non siamo obbligati a cederlo. Se il mio allenatore andasse in Europa chi prenderei? Per vincere prenderei Conte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com