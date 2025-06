Calciomercato Juve il Flamengo detta le regole e lancia la sfida Il ds Boto | Il prezzo di Wesley è questo E ho un sogno | prendere un attaccante bianconero Mai dire mai…

Il calciomercato della Juventus si anima con sorprese e sfide incrociate, mentre il Flamengo impone le sue regole e lancia la sua sfida. Il ds Boto rivela: «Wesley costa 232 milioni» e svela un sogno ambizioso: portare in bianconero un attaccante brasiliano. Mai dire mai, perché nel calcio tutto può succedere, e questa stagione promette emozioni senza confini.

Calciomercato Juve, il Flamengo detta le regole e lancia la sfida. Il ds Boto: «Il prezzo di Wesley è questo. E ho un sogno: prendere un attaccante bianconero. Mai dire mai.» Il calcio brasiliano si prende la scena al Mondiale per Club. Flamengo, Fluminense e Palmeiras avanzano con forza nel torneo, confermando la superiorità tecnica . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juve, il Flamengo detta le regole e lancia la sfida. Il ds Boto: «Il prezzo di Wesley è questo. E ho un sogno: prendere un attaccante bianconero. Mai dire mai…»

In questa notizia si parla di: calciomercato - juve - flamengo - detta

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Il DS del #Flamengo, José #Boto, conferma la valutazione iniziale di #Wesley, seguito da #Juventus e #Roma: "Ufficialmente non c'è nulla, mentre ufficiosamente... Però non bastano 20 milioni come sento dire, almeno 30" (Gazzetta dello Sport) @calciomerca Vai su X

#Wesley del #Flamengo è nel mirino di diversi club europei: si era detto del #Milan mesi fa, le ultime indiscrezioni parlano di un monitoraggio scrupoloso da parte della Juventus al Mondiale per Club Valutazione? Decisamente più alta dei 20 milioni di eur Vai su Facebook

Wesley Juve, il ds del Flamengo spaventa i bianconeri; Danilo su Corriere di Torino: “ Ho la Juve nel cuore, la squadra farà un grande Mondiale”; Mercato Juve: Wesley del Flamengo nome nuovo per la fascia.

Juventus, per Wesley servono almeno 30 milioni: l'avviso del ds del Flamengo e la 'benedizione' di Danilo - Il Mondiale per Club è l`occasione giusta per vedere all`opera tanti talenti in giro per il mondo. Riporta msn.com

Wesley Juve, il ds del Flamengo spaventa i bianconeri: «Non siamo obbligati a cederlo. Di certo non partirà per meno di questa cifra» - Wesley Juve, il ds del Flamengo spaventa i bianconeri: «Non siamo obbligati a cederlo. Secondo juventusnews24.com