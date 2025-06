Calciomercato Juve conferma di Kolo Muani a rischio? No problem! Comolli ha un’idea per sostituire il centravanti francese | arriva dal Chelsea! Il nome

Il calciomercato della Juventus si infiamma: dopo la possibile conferma di Kolo Muani, il rischio di perderlo non ferma le ambizioni bianconere. Tuttavia, Comolli ha già in mente una soluzione efficace: un nome di peso proveniente dal Chelsea. I rumors si intensificano e i tifosi attendono con trepidazione l’ufficialità . Ecco chi potrebbe essere il prossimo protagonista in attacco per la Signora...

Calciomercato Juve, arrivano conferme: è lui il profilo ideale per occupare una casella in attacco! Tutti gli aggiornamenti sul giocatore del Chelsea. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Juve, ponendo l’attenzione in particolare su quelle che potrebbero essere le mosse per quanto riguarda l’attacco. Secondo il quotidiano i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Nicolas Jackson. L’attaccante classe 2001 potrebbe lasciare il Chelsea in questa sessione, con la Vecchia Signora che potrebbe sferrare il colpo dopo il Mondiale per Club: una pista da monitorare, soprattutto considerando il fatto che Kolo Muani potrebbe non rimanere, accettando la corte della Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, conferma di Kolo Muani a rischio? No problem! Comolli ha un’idea per sostituire il centravanti francese: arriva dal Chelsea! Il nome

Calciomercato Juve, c’è la conferma ufficiale: Kolo Muani e Conceicao giocheranno il Mondiale per Club con i bianconeri! L’annuncio della Juventus - La Juventus fa il grande salto: ufficiale l’arrivo di Kolo Muani e Conceicao, che rappresenteranno i bianconeri al Mondiale per Club.

Calciomercato Juve, i bianconeri pensano a lui per l'attacco; “Chiunque vuole giocare nella Juve”: Thuram svela il prossimo colpo; Kolo Muani conferma: Vado al Mondiale con la Juventus, spero di restare.

Juve, pericolo Kolo Muani: doppio assalto dalla Premier League - La Juventus deve accelerare le operazioni per trattenere Kolo Muani: dalla Francia rivelano come Chelsea e United siano in pressing ... Secondo calciomercato.it

QS - Kolo Muani, la Juve spera di ottenere un nuovo prestito dal PSG - La Juventus continua a trattare con il PSG per la conferma in rosa di Randal Kolo Muani per la prossima stagione. Lo riporta tuttojuve.com