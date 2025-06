Calciomercato Inter scritto il futuro di Calhanoglu? Le novità di giornata dicono che…

Il calciomercato dell'Inter è al centro dell’attenzione, con il futuro di Hakan Calhanoglu ancora avvolto nel mistero. Le ultime novità di giornata portano segnali rassicuranti, alimentando speranze e aspettative tra i tifosi nerazzurri. Dal vertice della società arrivano chiarimenti importanti, che potrebbero definire le prossime mosse del club. Ma cosa riserverà il destino del turco? Restate con noi per scoprire gli sviluppi più recenti e decisivi.

Il futuro di Hakan Calhanoglu resta uno dei dossier più caldi del calciomercato Inter, ma dal vertice dell' Inter arrivano segnali rassicuranti. Intervistato da Sport Mediaset, il presidente Giuseppe Marotta ha fatto chiarezza sullo stato delle trattative che coinvolgono il club, tra cui quella legata al regista turco: « Bonny è un nome che rientra nel nostro taccuino, ma non abbiamo negoziato in maniera approfondita. Non nascondo che ci interessi. Calhanoglu al Galatasaray? Si sta comportando da professionista, non abbiamo nessun riscontro negativo da lui.

Calciomercato Inter LIVE: Novità sul futuro di Calhanoglu, duello di mercato con il Milan per Leoni, apertura totale di Bonny per l’approdo in nerazzurro - Il calciomercato Inter è in fermento, tra novità sul futuro di Calhanoglu, duelli con il Milan per Leoni e l’apertura totale di Bonny verso l’Inter.

