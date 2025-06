Calciomercato Inter nerazzurri da rifondare? La critica | Era Inzaghi finita i nuovi non convincono

Il calciomercato dell’Inter si trasforma in un banco di prova per il futuro dei nerazzurri. La critica si fa serrata, e la questione di una vera rifondazione sembra ormai inevitabile. Dopo un periodo di incertezze e scarsi risultati, i nuovi acquisti non hanno convinto, e l’ombra di un cambiamento radicale si allunga sulle sorti di Chivu. È giunto il momento di affrontare la realtà: l’Inter ha bisogno di energia, visione e un nuovo progetto vincente.

Calciomercato Inter, i ragazzi di Chivu sono da rifondare? Il commento de La Gazzetta dello sport. Calciomercato Inter, La Gazzetta dello sport si sofferma sulla squadra di Chivu analizzando alcune problematiche e dubbi: IL MERCATO – « L’Inter ha bisogno di energia e di futuro. Non sappiamo che cosa abbia in mente Chivu, quale sia la sua meta di gioco, ma la strada dell’azzeramento e della rifondazione ci pare inevitabile. L’era Inzaghi è finita, restano le scorie, per esempio la tentazione del palleggio fine a se stesso, il pallone che a un certo punto ritorna indietro dalle parti di Sommer, con gli avversari a pressare come avvoltoi Le prime mosse di mercato non sembrano incoraggianti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, nerazzurri da rifondare? La critica: «Era Inzaghi finita, i nuovi non convincono»

In questa notizia si parla di: inter - calciomercato - rifondare - nerazzurri

Calciomercato Juve, tra quell’esubero del Manchester United e i bianconeri si inserisce l’Inter! L’idea dei nerazzurri e la posizione di Madama - Nel calciomercato della Juventus si fa spazio una nuova intrigante opportunità, con Joshua Zirkzee del Manchester United che attira l'interesse dei bianconeri.

? Juventus, di nome e di fatto: al Mondiale per Club la terza più giovane. Inter l'europea più vecchia Vai su Facebook

Chi sono i giocatori dell'Inter che non vedremo mai più in nerazzurro dopo la figuraccia in finale; Inter, l'obiettivo è rifondare l'attacco: Bonny è vicino, poi Hojlund; Inter accostata ad un colpo folle: ha fatto 30 gol e 22 assist | News.

Calciomercato Inter News/ C’è un’alternativa (e due sogni) a Nico Paz, arriva dalla Premier League! - Calciomercato Inter News: il tema è la trequarti, piace sempre Nico Paz ma ultimamente si è parlato anche di Claudio Echeverri. Scrive ilsussidiario.net

Inter, 2 cessioni pesanti: il nuovo colpo è olandese - L'Inter si muove anche sul calciomercato: i nerazzurri possono chiudere due cessioni pesanti, ma occhio a un colpo in entrata ... Lo riporta spaziointer.it