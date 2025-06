Calciomercato Inter il sondaggio del Napoli per Bonny ha dato esito negativo | il francese vuole solo i nerazzurri affare in chiusura

Il calciomercato dell'Inter si infiamma: il Napoli aveva sondato Bonny, ma le sue intenzioni sono chiare. Il francese desidera solo i nerazzurri, e la trattativa con il Parma si avvicina alla chiusura. Dopo l’importante vittoria contro gli Urawa Red Diamonds, i tifosi nerazzurri possono sorridere: l’affare si fa sempre più concreto, segnando un’altra tappa nella campagna di rafforzamento dell’Inter.

Calciomercato Inter, niente da fare per il Napoli: Bonny ha scelto i nerazzurri, trattativa con il Parma in chiusura. Dopo il trionfo nerazzurro contro gli Urawa Red Diamonds nella seconda sfida del Mondiale per Club, Mediaset ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato Inter. Claudio Raimondi, giornalista dell’emittente, ha rivelato che il Napoli ha tentato un approccio per Bonny, ma sembra che questo sondaggio non si tradurrà in un reale interesse. Il giovane francese del 2003 ha chiaramente manifestato la sua preferenza per l’Inter: “ Dai colloqui con i suoi agenti, è emerso che il calciatore ha già preso la sua decisione “, ha dichiarato Raimondi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, il sondaggio del Napoli per Bonny ha dato esito negativo: il francese vuole solo i nerazzurri, affare in chiusura

In questa notizia si parla di: inter - napoli - bonny - nerazzurri

Calciomercato Inter, il Napoli insidia i nerazzurri anche nel settore degli acquisti: da Beukema a Bonny, senza dimenticare l’interesse per Frattesi - Il calciomercato è entrato nel vivo e l'Inter deve guardarsi dal Napoli, pronto a insidiare le scelte di mercato dei nerazzurri.

L'Inter vuole chiudere per Bonny I nerazzurri sanno di dover rinforzare il loro attacco, ancor di più dopo gli addii a Correa e Arnautovic; secondo quanto riportato da Sky Sport, nei prossimi giorni potrebbe esserci la fumata bianca per il giocatore del Parma Vai su Facebook

GdS - L’#Inter cerca soci da affiancare alla ThuLa: pronti 40 mln! La prima pista porta ad un ritorno di fiamma per Jonathan #David, il Napoli ha rallentato e i nerazzurri provano ad inserirsi, l’offerta è simile. Le altre piste calde sono quelle che porta a #Hojilund Vai su X

Inter-Bonny, cosa manca per chiudere la trattativa con il Parma; Bonny, l'Inter prova ad anticipare il Napoli: la mossa dei nerazzurri; Il Napoli pensa a Bonny per l’attacco, ma l’Inter è in pole per il centravanti del Parma.

Bonny, l'Inter non si fida del Napoli: fissato incontro col Parma per chiudere - Yoan Bonny: lo ha ammesso lo stesso Giuseppe Marotta ai microfoni Mediaset prima del match contro l'Urawa Red Diamonds. Secondo msn.com

Bonny all’Inter, l’affare rischia di saltare? Cosa accadrà la prossima settimana - La trattativa dell'Inter per portare Bonny in nerazzurro continua a far discutere. Da spaziointer.it