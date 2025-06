Calciomercato Inter il retroscena di Pedullà | Bastoni non è stato il solo nerazzurro a dire di no all’Al Hilal!

Nel vortice del calciomercato interista, emergono retroscena sorprendenti che svelano un lato inaspettato delle trattative. Secondo Pedullà, infatti, Bastoni non è stato l’unico nerazzurro a rifiutare l’offerta dell’Al Hilal, evidenziando le scelte di una società e dei suoi giocatori. Un dettaglio che apre nuovi scenari sul futuro dei calciatori e delle strategie di mercato dell’Inter. Ma cosa si nasconde dietro queste decisioni?

. Le parole del giornalista. Intervenuto sul proprio canale YouTube, Alfredo Pedullà svela uno scoop legato al calciomercato Inter. Dopo l’arrivo di Simone Inzaghi all’ Al Hilal, il club arabo avrebbe avanzato richieste per l’acquisto di Alessandro Bastoni e di un altro calciatore nerazzurro. CALCIOMERCATO INTER – « Non vi inganneremo mai con titoli per fare traffico. Se facessi un titolo: “Bastoni-Al Hilal”, creerei un equivoco, è un titolo da influencer non da giornalista. Dentro devo spiegarvi che l’Al Hilal ci ha provato, ma che Bastoni non vuole andarci. 🔗 Leggi su Internews24.com